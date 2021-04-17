В брянском Севске в ДТП с фурой погиб водитель легковушки.Фото: группа «Подслушано в Севске», vk.com.

В ДТП в брянском Севске, которое произошло в субботу, 17 апреля, погиб водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с фурой. Им оказался сотрудник Брянской таможни, работавший на пункте пропуска Троебортное, сообщает телеканал «Городской».

Напомним, о ДТП сообщили пользователи в соцсетях. Фотографии опубликовали в одной из групп. На снимке виден разбитый тягач. Он, судя по всему, тащил огромную цистерну. В комментариях пишут, что авария произошла около Марицкого моста.

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