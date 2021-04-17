В брянском Севске в ДТП попала грузовая фура. Фото: группа «Подслушано в Севске», vk.com.

В брянском Севске в ДТП попала грузовая фура. У машины сильно повреждена кабина. По какой причине случилась авария пока неизвестно.

Об этом в субботу, 17 апреля, сообщили в соцсетях. Пользователи в комментариях пишут, что ДТП произошло около Марицкого моста.

Официальная информация об аварии пока не поступала. Неизвестно, есть ли пострадавшие.

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