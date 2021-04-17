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Общество17 апреля 2021 13:46

В Брянске пообещали отремонтировать 500 остановок

Горожане многократно жаловались на их состояние
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске пообещали отремонтировать 500 остановок общественного транспорта.

В Брянске пообещали отремонтировать 500 остановок общественного транспорта.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске пообещали отремонтировать 500 остановок общественного транспорта. Работы начнут уже в этом году.

Горожане многократно жаловались на неудовлетворительное состояние остановочных комплексов. Здесь давно не проводили ремонт .

Заменят навесы, установят новые конструкции. Также оборудуют комнаты отдыха для водителей и кондукторов и туалеты на конечных остановках. В некоторых микрорайонах города работы по благоустройству остановок уже начались. Их очищают от грязи и песка, ремонтируются павильоны, сообщает издание «Брянск Тудей».

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