В Брянской области от коронавируса за сутки умерли еще два человека

В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще два человека. Всего с начала пандемии опасная инфекция унесла жизни 298 брянцев, сообщают в региональном оперативном штабе 17 апреля.

За сутки коронавирусом заболели 86 человек. Справились с опасной инфекцией 82 пациента. Медики проведи 1752 исследования на выявление коронавируса.

Всего в области коронавирус подтвердили у 37131 пациента. Среди них 64 иногородних. Выздоровели 36272 человека. В медицинских лабораториях региона тесты на коронавирус провели больше 522 тысяч раз.

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