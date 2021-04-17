ВТБ: траты жителей ЦФО за рубежом весной в два раза ниже, чем до пандемии

Фото: ВТБ.

За первую половину весны 2021 г. (с 1 марта до 11 апреля) клиенты ВТБ, проживающие в Центральном федеральном округе, потратили за границей 2,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 13%, а траты в первой половине апреля (1,1 млрд рублей) – почти в 4 раза по сравнению с прошлым апрелем. Однако расходы клиентов ВТБ на международный туризм пока вдвое ниже значений 2019 года.

В ряде стран, открытых для российских туристов в первой половине весны, расходы жителей центральной России, являющихся клиентами ВТБ, выросли за два года в несколько раз. Больше всего было потрачено в Объединенных Арабских Эмиратах – расходы по картам ВТБ там превысили 600 млн рублей. Это почти в 4 раза больше, чем год назад, и на 70% больше, чем до пандемии. На втором месте по объему трат оказалась Турция – 244 млн рублей, в 3 раза больше, чем в 2020 году и в 2 раза больше, чем в 2019 году. На третьем – Белоруссия, однако по этому направлению траты оказались сопоставимы с прошлогодними и позапрошлогодними – 159 млн рублей.

В пятерку стран с наибольшими расходами также вошли Мальдивы и Швейцария. В десятке наиболее популярных направлений – Кипр, Египет, страны Латинской Америки, Греция и Танзания. В последней из них расходы клиентов ВТБ из ЦФО увеличились в 6 раз по сравнению с двумя предыдущими годами. Кратно выросли расходы жителей центра России в Египте (в 2 раза к 2019 году и в 6 раз – к 2020 году) и на Кубе (в 3,5 раза и к 2019, и к 2020 году).

Однако не во всех странах объем трат российских туристов восстановился. Например, в Черногории, с 21 марта заявившей об открытии границ, было зафиксировано снижение расходов клиентов ВТБ на 44% к допандемийному уровню, хотя к прошлому году отмечается рост на 10%. В Хорватии, которая открылась для российских туристов 1 апреля, клиенты ВТБ с начала весны потратили на 39% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (к прошлому году расходы выросли на четверть). На популярных у россиян Сейшелах туристические расходы клиентов ВТБ также снизились - в 2 раза к прошлому и позапрошлому году. На 60% к допандемийному уровню уменьшились траты держателей карт ВТБ в Греции.

«Расходы россиян на зарубежных курортах этой весной ожидаемо резко возросли по сравнению с началом весны 2020 года, когда по эпидемиологическим причинам путешествия за границу были ограничены. Однако к значениям до пандемии зарубежная туристическая отрасль пока не вернулась, за исключением нескольких популярных и только набирающих популярность направлений», - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

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