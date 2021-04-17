Брянские автоинспекторы перешли на усиленный режим работы. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Брянские автоинспекторы в выходные перейдут на усиленный режим работы. Особое внимание во время несения службы они будут уделять выявлению пьяных водителей.

С начала года по вине таких автомобилистов произошло 11 ДТП, в которых погибли два человека и еще 15 были ранены, сообщили УГИБДД УМВД России по Брянской области. Автоинспекторы поймали больше тысячи пьяных водителей за рулем.

С начала этого года зарегистрировали 41 происшествие с пешеходами. На дорогах погибли восемь человек. Также автоинспекторы остановили 1700 нетрезвых пешеходов. Таких участников дорожного движения также будут строго контролировать.

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