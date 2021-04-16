В Брянске организовали проверку по факту падения восьмиклассника из окна школы

В Брянске организована прокурорская проверка в связи с падением восьмиклассника из окна школы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

– В ходе проверки будет дана оценка исполнению общеобразовательным учреждением требований законодательства о несовершеннолетних, – сообщили в пресс-службе ведомства. – По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Мы уже сообщали, что в пятницу, 16 апреля, в Советском районе Брянска из окна четвертого этажа школы №4 выпал восьмиклассник. На место происшествия выехали медики, полицейские, следователи, а также заместитель прокурора области Руслан Коберник.

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