Между Брянском и Минском могут организовать прямое авиасообщение

Между Брянском и Минском могут запустить прямое авиасообщение. Об этом изданию «Союзное вече» рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

– «Белаэронавигация» ранее предлагала запустить регулярные рейсы из Брянска в международный аэропорт «Витебск», – сказал глава региона. – Но авиакомпании оказались не заинтересованы в их выполнении. Короновирусные ограничения понемногу снимают, так что мы попробуем организовать рейсы Брянск-Минск.

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