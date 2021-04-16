В Брянской области за год яйца подорожали на 42 процента

В Брянской области заметно выросли цены на продовольственные товары. Статистику за март 2021 года опубликовал Брянскстат. Так, яйца с марта 2020 года подорожали на 42,3 процента. Сахар вырос в цене на 41,3 процента.

Поднялось в цене и подсолнечное масло. Теперь оно стоит на 21,4 процента больше чем в марте прошлого года. На 17,4 процента подорожали крупы и бобовые, на 12,9 процента – макаронные изделия. А вот хлеб поднялся в цене только на 3,1 процента.

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