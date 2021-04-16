Маленькая кость – большая беда

Ветеринарная клиника ФГБУ «Брянская МВЛ»: с уважением к людям, с заботой к животным!

Специалисты ветеринарной клиники ФГБУ «Брянская МВЛ» отмечают, что именно кости в рационе домашних питомцев нередко становятся тем самым инородным телом, которое приходится извлекать из организма кошки или собаки. С начала текущего года в практике ветеринарных врачей клиники было уже порядка 10 подобных случаев. Нужно понимать, что маленькая, застрявшая в горле животного кость может привести к печальным последствиям, вплоть до летального исхода.

Попадание инородного тела в пищеварительный тракт – опасное для домашнего животного явление. Чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью любимца, владельцам питомцев необходимо соблюдать простые, но такие важные рекомендации ветеринарных специалистов:

— содержать помещение, в котором живет пушистый любимец в чистоте;

— на полу и в зоне досягаемости животного не должно быть мелких вещей;

— корм необходимо проверять на наличие посторонних примесей;

— недопустимо кормить животное костями (мясом на кости);

— игрушки для питомца следует выбирать мягкие и крупные по размеру.

Если в поведении животного вы заметили подозрительные изменения, следует незамедлительно обратиться за помощью к ветеринарным врачам.

Ветеринарная клиника ФГБУ «Брянская МВЛ» оснащена современными средствами диагностики, что позволяет в короткие сроки проводить УЗ-исследования, а также исследования животных при помощи гибких эндоскопических видеосистем. Доступна пациентам клиники и рентгенодиагностика. Данный метод позволяет практически безошибочно поставить диагноз при подозрении у животного кишечной непроходимости или наличия инородного предмета в желудочно-кишечном тракте.

Записать питомца на прием, а также получить подробную консультацию ветеринарного специалиста можно по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная 7. Тел 8(4832)32-23-30. e-mail veterinar@bmvl.ru.

Кроме того на базе ветеринарной клиники ФГБУ «Брянская МВЛ» функционирует ветеринарная аптека, где можно приобрести различные товары и лекарственные препараты, как для домашних, так и для продуктивных животных.