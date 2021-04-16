В Брянской области разыскивают 67-летнего Сергея Карпенко

Фото: группа «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Брянской области» в vk.com.

В Жуковке Брянской области пропал Сергей Никифорович Карпенко 1953 года рождения. Он ушел из дома в неизвестном направлении утром 15 апреля 2021 года. Мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, серые глаза. Был одет в темно-зеленую куртку, черную футболку с красной надписью «9 мая». На ногах были темно-синие спортивные брюки и темные галоши.

Если вы располагаете сведениями о пропавшем, сообщите об этом на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт» - 8-800-700-54-52 или в полицию: 02, 102.

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