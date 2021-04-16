В Брянске продолжают строить новую дорогу – защитную дамбу между Володарским и Фокинским районами

Фото: пресс-служба Управления автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске продолжают строить автомобильную дорогу-защитную дамбу Брянск-1 – Брянск-2, которая соединит Володарский и Фокинский районы. Уже завершен первый этап, включающий обустройство моста через Снежеть, сообщили в управлении автомобильных дорог Брянской области.

– Началась реализация второго этапа работ – строительство моста через Десну, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Данный этап включает в себя строительство мостового перехода через Десну взамен существующего понтонного моста с выходом на улицу Горького и дороги общей протяженностью около шести километров.

Жители Брянска уже отметили, что новая дамба достойно выдерживает свой первый разлив рек Десна и Снежеть. Сейчас дорога-защитная дамба находится в окружении воды.

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