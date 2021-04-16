В Брянске демонтировали старый фонтан в Пролетарском сквере

Фото: Владимир Воронцов.

В Бярнске демонтировали старую чашу фонтана в Пролетарском сквере в Бежицком районе. Фотографии с места опубликовали пользователи в соцсетях. В середине апреля начался капитальный ремонт общественной территории. Его выполняют по программе "Формирование комфортной городской среды".

Как сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации, в сквере установят детскую площадку, которая не была предусмотрена проектом. Здесь смонтируют освещение, установят лавочки и построят новый фонтан. Все деревья пообещали оставить. В Пролетарском сквере не будут строить церковь.

На программу в этом году выделили 146 миллионов рублей. Больше 80 пойдут на ремонт общественных территорий, остальные деньги - на ремонт дворов. Получается, что на каждый сквер потратят порядка 20 миллионов рублей.