В Брянске ищут 40-летнего Михаила Скрипкина

Фото: группа «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Брянской области» в vk.com.

В Советском районе Брянска пропал Михаил Александрович Скрипкин 1980 года рождения. Мужчина не выходит на связь с 14 марта 2021 года, рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза. Во что он был одет неизвестно.

Если вы обладаете информацией о пропавшем, просьба позвонить на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт» - 8-800-700-54-52 или в полицию: 02, 102.

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