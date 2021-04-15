В брянском Сельцо осудят экс-начальника уголовно-исполнительной инспекции

В Брянской области будут судить бывшего начальника филиала уголовно-исполнительной инспекции за превышение должностных полномочий, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

– По версии следствия, в 2016 году обвиняемый получил в суде семь обвинительных приговоров, по которым осужденным были назначены наказания, не связанные с лишением свободы, – сообщили в надзорном ведомстве. – Однако поступившие приговоры он не зарегистрировал, дела на осужденных не завел, что привело к тому, что осужденные не отбыли назначенные им наказания.

Уголовное дело на экс-начальника завели по материалам прокурорской проверки. Дело рассмотрит Сельцовский городской суд. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

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