В Брянске поймали троих безмасочников. Очередной рейд провели в среду, 13 апреля. Соблюдение масочного режима проверили в кафе, парикмахерских, салонах красоты, торговых центрах. Обследовали 53 объекта.

- На нарушителей составили три протокола, - сообщают в пресс-службе брянской городской администрации. – Два в в Советском районе и один в Фокинском. В Бежицком и Володарском районах проверили 12 и 10 предприятий соответственно. Там безмасочников не выявили.

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