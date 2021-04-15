В Брянской области наиболее востребованы профессии врача и воспитателя

В Брянской области назвали наиболее востребованные профессии. Это воспитатель, врач, инженер, повар, продавец, медсестра, слесарь, электрик, сварщик, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

В 2020 году увеличилось число безработных. Пик пришелся на июль, когда на учет встали 9 510 человек. К концу года безработных стало почти в два раза меньше. В минувшем году почти 5 200 человек прошли профессиональное переобучение.

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