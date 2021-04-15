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Общество15 апреля 2021 16:40

В Брянске ректором БГИТУ снова стал Валерий Егорушкин

За него проголосовали 72 человека
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске ректором БГИТУ снова стал Валерий Егорушкин. Фото: сайт БГИТУ.

В Брянске ректором БГИТУ снова стал Валерий Егорушкин. Фото: сайт БГИТУ.

В Брянском государственном инженерно-технологическом университете прошли выборы ректора. На новый срок на данном посту остался нынешний руководитель вуза Валерий Егорушкин. Он набрал 72 из 102 возможных голосов, сообщили на сайте БГИТУ.

Второе место занял зaведущий кaфедpoй мaтериaловeдения и мaшинoведения Виктор Камынин, третье – прoрeктоp пo экoнoмикe и финaнсaм Сeргей Кузнецов.

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