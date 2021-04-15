В Брянске ректором БГИТУ снова стал Валерий Егорушкин. Фото: сайт БГИТУ.

В Брянском государственном инженерно-технологическом университете прошли выборы ректора. На новый срок на данном посту остался нынешний руководитель вуза Валерий Егорушкин. Он набрал 72 из 102 возможных голосов, сообщили на сайте БГИТУ.

Второе место занял зaведущий кaфедpoй мaтериaловeдения и мaшинoведения Виктор Камынин, третье – прoрeктоp пo экoнoмикe и финaнсaм Сeргей Кузнецов.

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