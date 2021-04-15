Детсад планируют сдать в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске полностью построили здание детского сада на улице Строкина. Строители установили окна, завершают кровельные работы. Сейчас подрядчики ведут внутреннюю отделку помещений и монтируют инженерные системы, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

– Муниципальный контракт стоимостью 152,9 миллиона рублей был заключен в середине июля, – сообщили в мэрии. – Работы здесь выполняет подрядная организация ЗАО «Монолитстрой».

Детский сад на 270 мест на улице Строкина в Советском районе планируют сдать в эксплуатацию в сентябре 2021 года.

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