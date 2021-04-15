В брянском парке «Юность» появятся пешеходный фонтан и сцена. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в парке «Юность», расположенном в Володарском районе, сделают пешеходный фонтан и новую сцену. Они предусмотрены дизайн-проектом, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Здесь также установят детские площадки, песочницы, воркует и скейт-площадки.

Напомним, что парк «Юность» включили в список территорий для голосования по благоустройству. Всего их 12, по 3 в каждом районе.

Проголосовать за благоустройство парка «Юность» или любой другой общественной территории можно будет с 26 апреля по 30 мая на платформе https://32.gorodsreda.ru/.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».