Брянского врача наказали за нервный срыв на работе. Фото: Антон ФОКИН

В Советском районе Брянска врача диагностического центра наказали за нервный срыв на работе. В среду, 14 апреля, пациентка опубликовала жалобу на портале медицинских услуг.

- На приеме она сразу же сорвалась на чуть ли не визг, едва я зашла в кабинет УЗИ, - пишет женщина. - Она заявила, что у нее нервы уже никакие и скоро начнется дергаться глаз. Молча поводила датчиком, поскольку медсестра не успевала записывать, потом резко встала и пошла из кабинета, на ходу кидая медсестре параметры для записи. Я поинтересовалась у медсестры, почему она такая злая и получила ответ: «У нас в день по 30 больных, врач устала».

Она попросила руководство медучреждения разобраться в ситуации.

По сообщению заместителя главного врача клинико-диагностического центра Владимира Володина, по жалобе пациентки провели проверку. Медик получил административное наказание. Возмущенной горожанке принесли извинения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».