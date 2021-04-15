В Брянске горит поле напротив «Аэропарка». Фото: "Актуальный Брянск" vk.com.

В Брянске напротив «Аэропарка» горит поле. Очевидцы 15 апреля сделали фотографии с места горения и опубликовали в соцсетях. Пламя сфотографировали со стороны улицы Объездной.

На место возгорание травы выехали сотрудники МЧС.

- На тушении травы работают две пожарные автоцистерны ПСЧ №1, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

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