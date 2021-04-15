В Брянском и Дятьковском районах отремонтируют около 8 километров дороги. Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В этом году в регионе отремонтируют около восьми километров дороги в Брянском и Дятьковском районах. Работы пройдут на магистрали Брянск-Дятьково-граница Калужской.

На одном из участков ремонт уже начали. Старое покрытие отфрезеровали, уложили выравнивающий слой асфальтобетона. После этого на автодороге установят верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

На ремонтных участках заменят остановочные павильоны и барьерные ограждения, сделают съезды, искусственную неровность, обустроят переходно-скоростные полосы. На это в 2021 году запланировали направить больше 115 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

Этот объект ремонта – переходящий. В 2022 году работы продолжат. Планируют капитально отремонтировать больше трех километров автодороги. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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