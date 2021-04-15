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Общество15 апреля 2021 10:36

Брянский адвокат заплатит 100 тысяч рублей за мошенничество

Она попросила подзащитную перевести 15 тысяч рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
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Бывшего адвоката Адвокатской палаты Брянской области осудили за мошенничество. По версии следствия, в сентябре 2020 года она убедила свою подзащитную перечислить ей 15 тысяч рублей. Деньги предназначались для передачи в качестве взятки следователям в целях смягчения последующего уголовного наказания.

- Суд приговорил виновную к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Приговор в законную силу не вступил. Преступление выявили сотрудниками УФСБ России по Брянской области.

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