В Брянском краеведческом музее лесной мишка проводит экскурсии. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянский краеведческий музей посетил лесной бурый медведь. Крупный хищник брянских лесов пришел на экскурсию. Прибыл он из заповедника «Брянский лес».

Жителей и гостей города приглашают побывать на экскурсиях вместе с мишкой. Записаться можно заранее, сообщают в пресс-службе брянской городской администрации.

Возрастное ограничение: 6+

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