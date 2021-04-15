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Общество15 апреля 2021 10:26

В Брянском краеведческом музее лесной мишка проводит экскурсии

Горожане и гости могут на них записаться заранее
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянском краеведческом музее лесной мишка проводит экскурсии.

В Брянском краеведческом музее лесной мишка проводит экскурсии.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянский краеведческий музей посетил лесной бурый медведь. Крупный хищник брянских лесов пришел на экскурсию. Прибыл он из заповедника «Брянский лес».

Жителей и гостей города приглашают побывать на экскурсиях вместе с мишкой. Записаться можно заранее, сообщают в пресс-службе брянской городской администрации.

Возрастное ограничение: 6+

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