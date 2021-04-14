В Брянске на старом аэропорту осенью 2021 года откроется новый детский сад

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске осенью 2021 года на старом аэропорту откроется еще один детский сад. Это третье дошкольное учреждение в микрорайоне. Он расположен на улице Строкина и рассчитан на 270 малышей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Муниципальный контракт стоимостью 152,9 миллиона рублей заключили в середине июля прошлого года, - говорят в мэрии. - Работы здесь выполняет подрядная организация ЗАО «Монолитстрой».

Сейчас полностью готова коробка здания, вставлены окна. На крыше соорудили стропильную конструкцию, завершают монтаж кровельного покрытия. Внутри здания монтируют инженерные системы, штукатурят стены первого этажа.

Строители не выбиваются из графика.