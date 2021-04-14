В брянский суд предали уголовное дело на организатора нарколаборатории

В брянский суд предали уголовное дело организатора нарколаборатории. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Брянский областной суд передали уголовное дело на местного организатора нарколаборатории.

По версии следствия, с августа по октябрь 2020 года 39-летний мужчина организовал в приобретенном им в Карачевском районе доме лабораторию по производству наркотиков. Их он намеревался сбывать на территории области.

Во время обыска полицейские изъяли больше восьми килограммов произведенных наркотических средств, часть из которых уже была расфасована и подготовлена к сбыту. Также из дома изъяли лабораторное оборудование и химические реактивы, необходимые для производства наркотиков.

- За совершение указанных преступлений уголовным законодательством Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пятнадцати до двадцати лет со штрафом до миллиона рублей либо пожизненного лишения свободы, - говорят в пресс-службе Брянской области.

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