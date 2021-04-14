В Брянске на улице Калинина столкнулись две легковушки. Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

В Советском районе Брянска 14 апреля около 16 часов в районе дома №12/1 на улице Калинина произошло ДТП. Очевидцы сфотографировали его и опубликовали фотографии в соцсети.

Столкнулись два легковых автомобиля. Пострадавших нет. Потребовалось смыть горюче-смазочные материалы. На место выезжала автоцистерна Пожарно-спасательной части-1.

- Наша помощь не потребовалась, но мы как всегда реагировали, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».