В Фокинском районе Брянска вывезли 60 мешков мусора с несанкционированной салки

В Фокинском районе Брянска 14 апреля начали убирать несанкционированную свалку. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Фокинском районе Брянска 14 апреля начали убирать несанкционированную свалку. Загрязненная площадь составляет около 3 тысяч квадратных метров. Очищать ее будут поэтапно, в течение нескольких дней. В день планируют вывозить от 50 до 100 мешков мусора. Это зависит от сложности участка, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Сегодня в субботнике участвовали 15 сотрудников ГУП Брянсккоммунэнерго», которые уже к полудню собрали 60 мешков мусора.

К акции также присоединятся волонтеры, сотрудники администрации, организаций района. Убрать несанкционированную свалку планируют завершить 24 апреля. В этот день по всей стране по инициативе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации состоится Всероссийский субботник.

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