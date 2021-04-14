Брянская туристическая молодежь выступит на фестивале «Под облаками». Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянская туристическая молодежь готовится к участию в фестивале «Под облаками». Он пройдет в 33-й раз с 16 по 18 апреля на базе оздоровительного лагеря «Искорка» в поселке Шибенец, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

На участие заявились 23 команды предприятий, частных организаций, высших и средних образовательных учреждений, общественных организаций из Брянска и Брянской области, Москвы и Московской области, Курска, Калужской и Волгоградской областей, а также Луганской Народной Республики.

Юноши и девушки будут соревноваться в турэстафетах и спортивном ориентировании. Для них подготовили и командные конкурсы: «Лабиринт», эстафета «Турэкспресс», контрольно-туристский маршрут «Туристскими тропами», «Лесной биатлон», «Испытай себя». Проявят они себя и в первенства по поднятию гири, дартсе, скалолазании, вождении велосипеда, стрельбе, соревнованиях на веревочном городке, вязке узлов, жумаринге.

Также команды сыграют в футбол и волейбол. А еще представят себя в конкурсе визиток и конкурсе капитанов, споют у костра, сразятся в интеллектуальном конкурсе, фотоконкурсе, конкурсе арт-объектов и видеороликов.

Программу фестиваля можно посмотреть здесь.

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