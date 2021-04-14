В суд передали уголовное дело на бывшего инженера унечского завода

В Унечский суд Брянской области передали уголовное дело на бывшего инженера-технолога завода тугоплавких металлов.

По версии следствия, 22 июня 2020 года обвиняемый работник общества с ограниченной ответственностью «Унечский завод тугоплавких металлов» нарушил требования промышленной безопасности при проведении экспериментальной плавки продукции завода. В результате в цехе по производству ферросплавов воспламенилась шихтовая смесь. Это повлекло возгорание и повреждение промышленного оборудования предприятия, а также конструкций производственного помещения. В результате пожара предприятию был причинен ущерб больше 1 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».