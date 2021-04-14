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Общество14 апреля 2021 14:22

Брянскую область посетила делегация из Гомеля

Ее возглавил председатель гомельского облисполкома
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Участники встречи почтили память павших в годы Великой Отечественной войны возложением цветов к Вечному огню.

Участники встречи почтили память павших в годы Великой Отечественной войны возложением цветов к Вечному огню.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянскую область в среду, 14 апреля, с рабочим визитом приехала делегация из белорусского Гомеля. Возглавляет ее председатель исполнительного комитета Гомельской области Геннадий Соловьев, рассказали в областной администрации.

– В рамках визита делегация посетит АО «Новозыбковский машиностроительный завод», состоится рабочая встреча с губернатором Александром Богомазом, а также посещение ряда социально значимых объектов Брянска, – сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Участники встречи уже почтили память павших в годы Великой Отечественной войны возложением цветов к Вечному огню на площади Партизан.

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