В Сельцо закрыли проезд по автомобильному мосту через Десну

Фото: газета "Сельцовский вестник".

В Сельцо Брянской области на время текущего ремонта закрыли проезд по автомобильному мосту через Десну, который соединяет город с Брянским районом. Об этом во вторник, 13 апреля, рассказала городская газета «Сельцовский вестник».

Рабочие уже расчистили от мусора и веток пространство под мостом. В ближайшее время планируют заменить настил и выровнять опоры. После этого движение здесь восстановят.

Напомним, 12 апреля из-за паводка в Сельцо перекрыли для движения навесной пешеходный мост, расположенный в 200 метрах от автомобильного.

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