В брянском Овстуге обнаружили старинную дверь времен Федора Тютчева

При реставрации постарались максимально сохранить подлинные элементы памятника. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области в музее-заповеднике Овстуг при реставрации исторического здания, входящего в усадебный ансамбль, обнаружили старинную кованую дверь времен Федора Тютчева. Она оказалась спрятана под завалами земли в цоколе дома и вела в подвальное помещение, рассказали в правительстве региона.

– Это тот самый дом, в котором Мария Бирилева, младшая дочь Федора Ивановича Тютчева, в 1871 году открыла школу для крестьянских детей, – сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Несмотря на имеющиеся повреждения, соединительные элементы двери хорошо сохранились. Это позволило восстановить находку до ее первозданного вида. При реставрации постарались максимально сохранить подлинные элементы памятника. Работы велись в рамках нацпроекта «Культура».

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