ВТБ и МФТИ будут совместно развивать Big Data и технологии искусственного интеллекта

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ВТБ и Московский физико-технологический институт (МФТИ) договорились об открытии на базе МФТИ совместной лаборатории, цели которой: развитие технологий Big Data, искусственного интеллекта в банках, содействие научно-исследовательской деятельности и поддержка профессиональных кадров. Соглашение о создании научной лаборатории «Машинное обучение в банковских технологиях» подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик и ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

Первыми проектами лаборатории станут прикладные разработки приложений и сервисов распознавания речи для улучшения клиентской поддержки ВТБ. Еще одним направлением совместной работы в новой лаборатории станут исследования и проекты в области определения психоэмоционального состояния персонала банка с помощью нейросетей. Кроме того, ВТБ и МФТИ будут разрабатывать математические модели для повышения эффективности работы банка, а также технологии для бизнес-партнеров ВТБ.

«ВТБ уже применяет в большом количестве процессов банка технологии искусственного интеллекта - на них приходится до 70% задач аналитики и автоматического принятия решений. В рамках технологической трансформации мы все более активно развиваем это направление. Совместный проект с МФТИ не только позволит нам вывести на новый уровень используемые в российской банковской сфере технологии, но и будет способствовать развитию корпоративной науки, научных исследований. Кроме того, наша лаборатория даст наиболее талантливым и заинтересованным студентам возможность попробовать себя в решении реальных практических задач», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик

«ВТБ – один из ключевых игроков банковской сферы. Для МФТИ создание совместной лаборатории, нацеленной на решение амбициозных задач, которые ставит перед собой банк – возможность развивать не только свои компетенции в области искусственного интеллекта и машинного обучения, но и быть причастным к развитию отечественного финтеха», - заявил ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

Открытие совместной лаборатории - первый шаг в двусторонних отношениях, нацеленных на развитие отечественных алгоритмов создания приложений с использованием инструментов искусственного интеллекта, совершенствования сервисов ВТБ и вовлечения студентов МФТИ в решение конкретных задач реального сектора экономики.

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