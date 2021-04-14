В брянском парке «Юность» реконструируют концертную площадку

В Володарском районе Брянска в парке культуры и отдыха «Юность» реконструируют концертную площадку. Фото: "Типичный Брянск", vk.com.

В Володарском районе Брянска в парке культуры и отдыха «Юность» реконструируют концертную площадку. Об этом сообщили в пресс-службе Брянского городского Совета. Открытие парка традиционно состоится 1 мая. В этот день перед горожанами выступят брянские исполнители и творческие коллективы. Для детей организуют конкурсные игровые программы, выступление аниматоров, мастер-классы, викторины и концерты.

Кроме того, в парке восстановили цоколь ограждения, отремонтировали и покрасили лавочки, урны и парковые сооружения малых архитектурных форм. Также кронировали и спилили аварийно-опасные деревья. Проводят диагностику, наладку и пуск фонтанного оборудования, ремонтируют водопроводные системы.

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