В Брянске задержали наркозакладчика из преступной группы

В Брянске сотрудники УФСБ России по Брянской области во взаимодействии с сотрудниками регионального УМВД задержали гражданина Российской Федерации. Он являлся участником межрегиональной преступной группы, причастной к организации канала сбыта синтетических наркотических средств в особо крупном размере на территории города.

Во время следствия установили, что через интернет-мессенджер задержанный получил от посредника бесконтактным способом партию наркотического средства. Наркотики он должен был сбыть в Брянске посредством так называемых закладок. При задержании у мужчины обнаружили и изъяли около 500 грамм наркотического вещества, содержащего в своем составе N-метилэфедрон.

- На основании представленных результатов оперативно-разыскной деятельности следственным отделом УФСБ на задержанного завели уголовное дело, - сообщают в пресс-службе УФСБ России пол Брянской области. - Ведется следствие.

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