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Общество14 апреля 2021 8:12

Брянский губернатор раскритиковал городскую власть за ремонт дорог

Он потребовал ежедневно предоставлять информацию обо всех городских ремонтах
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Когда часть слоя асфальта снята, то увеличивается нагрузка на основание дорожного полотна.

Когда часть слоя асфальта снята, то увеличивается нагрузка на основание дорожного полотна.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подверг критике подход властей города к ремонту дорог в Брянске, рассказали в региональном правительстве.

– Вы улицу Речную уже три недели ремонтируете! На новой дороге по Красноармейской всего пять ямок не можете заделать! – процитировали его слова в пресс-службе правительства Брянской области. – На Ульянова, проспекте Станке-Димитрова верхний слой асфальта сняли, и работа стоит.

Глава региона напомнил, что когда часть слоя асфальта снята, то увеличивается нагрузка на основание дорожного полотна. И чем позже будет положен новый асфальт, тем хуже он будет держаться.

Александр Богомаз потребовал от руководителей областного центра ежедневно предоставлять ему информацию обо всех городских ремонтах.

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