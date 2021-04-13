В Советском районе Брянска появится улица имени братьев Могилевцевых. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

В Советском районе Брянска появится улица имени братьев Могилевцевых. Об этом сообщили в пресс-службе Брянского городского Совета. Эту идею также одобрили и в Брянской городской администрации.

- Мы хотим отдать дань уважения тем людям, которые в свое время сделали очень многое для нашего города, - сказала глава горадминистрации Марина Дбар. - Поэтому одна из улиц нашего города обязательно должна носить имя наших прославленных меценатов. Это нужно сделать, потому что они не просто вкладывали свои средства в развитие города Брянска, но и заложили традиции благотворительности на Брянщине.

Монастырская больница, родильный приют, ремесленное училище, Спасо-Гробовская церковь, женская гимназия, торговая школа, водопровод и электричество - вот перечень тех объектов, которые построили и безвозмездно передали городу братья Могилевцевы.

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