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Общество13 апреля 2021 20:52

Брянские шахматисты победили на областных соревнованиях «Белая ладья»

Команда набрала 20,5 очков
Надежда ПЕТРУНИНА
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Брянские шахматисты победили на областных соревнованиях «Белая ладья»

Брянские шахматисты победили на областных соревнованиях «Белая ладья»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Команда Брянского городского лицея №1 имени Александра Пушкина победила на областных соревнованиях по шахматам «Белая ладья». Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. Александр Шматов, Марк Смирнов, Степан Ступак, Анастасия Железная набрали 20,5 очков.

Второе место заняла команда Брянского городского лицея №2 имени МихаилаЛомоносова. Евгений Крючков, Святослав Прудников, Михаил Школин, Полина Бизюкина, набрали19,5 очков. На третьей ступеньке пьедестала шахматисты средней школы №1 г. Брянск. Олег Потапов, Илья Дмитраков, Роман Молчанов, Майя Стражева, набрали15,5 очков.

В рамках областных соревнований «Белая ладья» состоялись областные соревнования по программе «Шахматы в школах». В них участвовали шесть команд. Первое место заняла команда Брянского городского лицея №2 имени Михаила Ломоносова, второе - команда средней школы №66 Брянска, третье - команда средней школы №6 имени Виктора Коновалова города Клинцы

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