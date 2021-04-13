Брянские полицейские ищут мужчину и двух женщин, расплатившихся в магазинах фальшивыми деньгами.В Бежицком районе Брянска в магазине «Магнит», расположенном на улице Металлургов, покупательница расплатилась фальшивой пятитысячной купюрой. Это произошло 6 апреля около восьми вечера, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Женщину разыскивает полиция. Приметы фальшивомонетчицы: на вид 40-45 лет, рост около 170 сантиметров, волосы светлые, окрашенные. Была одета в черную удлиненную куртку, синие брюки, коричневые туфли.

Полицейские также ищут мужчину и женщину, которые коло 21 марта около15.30 расплатились поддельной купюрой номиналом 5000 рублей в магазине «Пакеты». Он находится на улице Димитрова рядом с рынком в Володарском районе.

. Мужчина выглядит так: на вид 30-35 лет, рост 175-180 сантиметров, волосы светло-рыжего цвета. Был одет в черную куртку, темные брюки. Женщина: на вид 30-35 лет, рост 170-175 сантиметров. Была одета в черную шапку, серое пальто, темные брюки.

УМВД России по Брянской области просит помочь установить личность мужчины и двух женщин, а также их местонахождения. Информацию можно сообщить в полицию по телефонам 8 (4832) 67-02-02, с мобильного – 102.

С начала месяца в Брянской области выявили восемь фактов реализации фальшивых банкнот.

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