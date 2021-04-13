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Общество13 апреля 2021 18:26

В 2020 году году на Брянщине родилось 4983 мальчика и 4598 девочек

В последние 20 лет мальчиков чаще называют Александр
Надежда ПЕТРУНИНА
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В прошлом году на Брянщине родились 4983 мальчиков и 4598 девочек.

В прошлом году на Брянщине родились 4983 мальчиков и 4598 девочек.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Брянские ЗАГСы в прошлом году зарегистрировали появление на свет 4983 мальчиков и 4598 девочек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 апреля.

Чаще всего родители давали мальчикам такие имена, как Артем, Иван, Матвей, Александр , Михаил, Максим. Отметим, что имя Александр самое популярное за 20 лет.

Родившихся девочек нарекали София, Мария, Полина, Анна, Алиса, Анастасия и Варвара.

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