В 2020 году году на Брянщине родилось 4983 мальчика и 4598 девочек

В прошлом году на Брянщине родились 4983 мальчиков и 4598 девочек. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Брянские ЗАГСы в прошлом году зарегистрировали появление на свет 4983 мальчиков и 4598 девочек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 апреля.

Чаще всего родители давали мальчикам такие имена, как Артем, Иван, Матвей, Александр , Михаил, Максим. Отметим, что имя Александр самое популярное за 20 лет.

Родившихся девочек нарекали София, Мария, Полина, Анна, Алиса, Анастасия и Варвара.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».