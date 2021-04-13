В Брянске 289 человек и 83 спецмашины вышли на чистку улиц

В Брянске 289 человек вышли на чистку улиц. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 13 апреля на очистку лиц вышли 289 человек и 83 спецмашины. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. Дорожники наводили порядок на улицах Новозыбковской, Пушкина, Флотской, 3-го Интернационала, Советской, Фокина и других.

Сотрудники дорожной организации чистили и вывозили смет с обочин дорог, тротуаров, остановочных комплексов. С начала сезона с улично-дорожной сети города убрали около 18 тысяч тонн пескосмета.

Напомним, со 2 апреля по 7 мая в Брянске пройдет месячник по благоустройству, озеленению, повышению санитарной культуры и улучшению экологической обстановки. В рамках месячника 24 апреля проведут Всероссийский субботник. Его приурочат к началу онлайн-голосования по программе «Формирование комфортной городской среды».

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