ВТБ запустил вклад «Ваш пенсионный»

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ВТБ вводит в действие среднесрочный вклад для старшего поколения «Ваш Пенсионный». Ставка по вкладу составит 4,2% годовых с учетом капитализации процентов, а подключение опции «Сбережения» к Мультикарте позволит увеличить доходность депозита до 5,2%.

Срок размещения средств на вкладе «Ваш пенсионный» составляет 2 года. Минимальная сумма вклада составляет 1 тыс. рублей, при этом вкладчику доступны снятие и пополнение денежных средств на всем протяжении действия вклада.

Открытие вклада «Ваш пенсионный» доступно как в ВТБ Онлайн, так и в отделениях банка. Доходность депозита можно увеличить на 1 п.п. за счет подключения опции «Сбережения» к Мультикарте.

«Работа с клиентами старшего поколения является для ВТБ приоритетной задачей. Сейчас пенсионерам, которые получают пенсию на счет в ВТБ, начисляется 4% на остаток по текущему счету. Новый вклад пополнил линейку специальных продуктов для клиентов старшего поколения и продолжает курс банка на создание комплексного предложения для пенсионеров», - комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.

Лицензия №1000.