В Брянске отремонтировали 5,5 тысяч квадратных метров гарантийных дорог. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на гарантийных дорогах устранили дефекты на площади около 5,5 тысяч квадратных метров из 6,9 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. Во вторник, 13 апреля, ямочный ремонт проводила на гарантийных дорогах подрядная организация ООО «СпектрБрянскСтрой». Ямки устраняли на улицах Красноармейской, Белорусской, Дзержинской.

Уточним, все капитально отремонтированные дороги в течение 5 лет находятся на гарантийном обслуживании подрядных организаций.

Параллельно муниципальное предприятие «Дорожное управление» города проводило ремонт дорог, которые уже не находятся на гарантии. Их межремонтные сроки истекли.

Дорожники устранили ямочность на площади около 4,3 тысяч квадратных метров, в том числе около 500 квадратных метров тротуаров. 13 апреля и накануне работы шли на улицах Чапаева, Пролетарской, Московскому проспекту, Советской, Белобережской и других.

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