Брянские пограничники не пустили в Россию более 35 тонн металла

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Брянской области.

На брянском участке российской границы в течение одного дня, 12 апреля, задержали сразу два грузовика, которые незаконно перевозили черный металл. Об этом сообщили в ПУ ФСБ России по Брянской области.

– Первое задержание произошло в Злынковском районе, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Грузовой автомобиль перевозил из Белоруссии в Россию около 6 тонн лома черного металла без сопроводительных документов.

Спустя несколько часов аналогичный груз задержали на проселочной дороге в Красногорском районе. В кузове автомобиля, следовавшего из Белоруссии, обнаружили около 30 тонн металла без документов.

Водителей автомобилей привлекли к административной ответственности за нарушение режима госграницы и вместе с машинами передали сотрудникам полиции.

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