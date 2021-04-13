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Общество13 апреля 2021 17:41

Геотрансизыскания предлагает качественные услуги по инженерным изысканиям и кадастровым работам

Андрей БЕЛОВ
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Высокий профессионализм сотрудников компании гарантирует высокое качество предоставляемых услуг.

Высокий профессионализм сотрудников компании гарантирует высокое качество предоставляемых услуг.

Компания работает на территории Брянской и соседних областей

Высокий профессионализм, квалификация специалистов, современное техническое оснащение компании являются гарантией качества предоставляемых услуг.

ООО «Геотрансизыскания» предлагает проведение ряда услуг:

– Инженерные изыскания для проектирования и строительства.

– Топографо-геодезические и картографические работы.

– Кадастровые работы, межевание земель.

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ГИБКИЕ ЦЕНЫ и ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ!

ООО «Геотрансизыскания» находится по адресу: г. Брянск, Канатный переулок, д.5,офис 307.

Узнать подробную информацию можно по телефонам: 8 (4832) 68-02-82;8-960-562-81-60.

e-mail:geotrans032@yandex.ru

– свидетельство СРО №0361-02/И-038 от 27.05.2016 г.

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