Геотрансизыскания предлагает качественные услуги по инженерным изысканиям и кадастровым работам

Высокий профессионализм сотрудников компании гарантирует высокое качество предоставляемых услуг.
Компания работает на территории Брянской и соседних областей
Высокий профессионализм, квалификация специалистов, современное техническое оснащение компании являются гарантией качества предоставляемых услуг.
ООО «Геотрансизыскания» предлагает проведение ряда услуг:
– Инженерные изыскания для проектирования и строительства.
– Топографо-геодезические и картографические работы.
– Кадастровые работы, межевание земель.
КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ГИБКИЕ ЦЕНЫ и ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ!
ООО «Геотрансизыскания» находится по адресу: г. Брянск, Канатный переулок, д.5,офис 307.
Узнать подробную информацию можно по телефонам: 8 (4832) 68-02-82;8-960-562-81-60.
– свидетельство СРО №0361-02/И-038 от 27.05.2016 г.
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