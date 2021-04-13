В Брянске запустят центр по работе с одаренными детьми. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В этом году в Брянске запустят центр по работе с одаренными детьми, так называемый - «Сириус». Об этом сообщили в пресс-службе Брянской областной думы. Его назовутя - «ОГМА»: Оригинальные, Гениальные, Молодые, Активные. Здесь будут выявлять, развивать и сопровождать одаренных детей по различным направлениям - спорт, искусство, наука.

Данное образовательное учреждение было создали в 2019 году для обеспечения условий для выявления одаренных детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, гуманитарных, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Сейчас завершают реконструкцию помещения по улице Протасова. Его будут использовать для формирования образовательных площадок регионального центра. Здесь также смогут проживать обучающиеся. В помещении создадут образовательную и тренировочную инфраструктуру, необходимую для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

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