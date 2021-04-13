Ветки, листья и стволы

Фото: АО «Чистая планета».

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области разъясняет, как избавиться от растительных отходов по закону.

Жители области вышли на уборку общественных, придомовых территорий многоквартирных домов и своих приусадебных участков. В колл-центр регионального оператора поступают звонки с вопросами: «Можно ли складировать растительные отходы в контейнеры для ТКО? Как поступать с ветками жителям сел и городского частного сектора? Куда обращаться, чтобы организовать вывоз собранной прошлогодней листвы и порубочных остатков деревьев после субботников и уборки приусадебных участков?»

- В соответствии с действующим законодательством, растительные отходы не относятся к ТКО и не вывозятся транспортными компаниями-перевозчиками в рамках установленного тарифа на вывоз мусора. Выбрасывать порубочные остатки и опавшую листву в контейнеры запрещено. Растительные отходы должны складироваться рядом с контейнерами или в специально определенном для этого месте и вывозиться по отдельному договору. Если вы провели субботник во дворе многоквартирного дома, то договор на установку бункера для растительных отходов и его вывоз должна заключить ваша управляющая компания. За организацию вывоза растительных отходов после субботников на общественных территориях отвечают районные администрации. Жители городского частного сектора и сельских поселений могут избавиться от растительных отходов с помощью компостирования или же обратиться в органы местного самоуправления с заявлением об определении места складирования отходов и последующей организацией вывоза всех собранных порубочных остатков деревьев и кустарников в рамках действующего законодательства, - разъяснила руководитель экологической службы АО «Чистая планета» Татьяна Корытина.