Бывшую сотрудницу брянского банка осудили за кредитные махинации и обман клиентов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Брянске осудили бывшую сотрудницу банка. В суде установили, что, с 2015 по 2019 годы женщина работала на руководящих должностях в одном из банков города Брянска. Она, пользуясь своим служебным положением, оформляла фиктивные кредитные договоры на посторонних лиц.

Кроме того, пользуясь доверием некоторых клиентов, она получила доступ к принадлежащим им счетам и похитила находящиеся на них денежные средства. При этом обвиняемая незаконно использовала сведения, составляющие коммерческую банковскую тайну, и модифицировала охраняемую законом компьютерную информацию. Часть похищенных средств она направила на погашение собственных кредитов, которые она взяла раньше.

Также, она предоставила сторонним банкам недостоверные сведения относительно места ее работы и дохода. Женщина получила в качестве кредитов денежные средства, принадлежащие банкам. Она же, имея в собственности автомобиль, приобретенный за 1,5 миллиона рублей на условиях автокредита и находящийся в залоге у банка, продала его гражданам Республики Беларусь. А затем обратилась с заведомо ложным заявлением в полицию якобы краже данного автомобиля.

- Общий размер ущерба, причиненный преступными действиями злоумышленницы, составил больше 14 миллионов рублей, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Суд приговорил виновную к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ее оштрафовали на 600 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. Преступление выявили и расследовали сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ России.

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